Ook voor de journalisten is het een opvallende terugkeer naar de Bosuil

"Het minste wat we nodig hebben is zicht op liefst het hele veld, maar ik vrees dat dat er niet van zal komen", vertelde Peter Vandenbempt voor de wedstrijd op Radio 1.

"Vergeef het mij als ik straks even iets gemist heb en vergeef het de journalisten van de kranten als ze iets niet hebben opgemerkt. Het is een beetje improviseren. Iedereen moet zich aanpassen."

"We zitten op de plaats waar over enkele maanden die nieuwe tribune moet verrijzen. Deze geïmproviseerde tribune wordt vannacht of morgen weer afgebroken om voort te kunnen bouwen en bij de volgende thuismatch wordt de tribune weer opgebouwd."

"Dat u mij kunt horen is toch een redelijk huzarenstukje, maar oké: er hangt een zweem van nostalgie in de lucht."