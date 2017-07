10 buitenlandse trainers in 1A: "We zijn een wegwerpproduct geworden"

Zulte Waregem, Waasland-Beveren, KV Oostende, AA Gent, Charleroi en KV Mechelen beginnen het seizoen met een landgenoot aan het roer. De andere clubs zochten hun trainer in het buitenland. Een goeie zaak? "Dat is een momentopname", schat Peeters in.

"Een aantal makelaars hebben wel wat buitenlandse trainers in hun portefeuille. Als het even moeilijker gaat met de Belgische trainers, wordt daar al heel snel naar gegrepen. Of dat goed is, dat weten we pas over een paar maanden."

"Het seizoen begint en iedereen is nog fris. Alle trainers hebben bepaalde doelen. Maar zo rond oktober of november zullen een aantal clubs wel zenuwachtig worden en komt de carrousel opnieuw op gang."

Zijn de buitenlandse trainers beter dan de Belgische? "Dat denk ik zeker niet. Uiteindelijk is de trainer afhankelijk van de kwaliteit van zijn groep. Dat heb ik zelf ook al vaak ondervonden. Weiler stond vorig seizoen al met een been buiten bij Anderlecht, maar hij is rustig gebleven en heeft gewacht tot er enkele spelers terug waren uit blessure. Hij pakte de titel, maar dan zeggen ze: "het voetbal was niet mooi"."

"Het leven van een trainer is niet makkelijk. Als je kiest voor mooi voetbal, maar de resultaten volgen niet dan lig je buiten want "dat is de wet van het voetbal", maar als je kampioen wordt en je speelt niet mooi, is het dus ook niet goed."