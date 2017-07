Lovre Kalinic is de onbetwiste nummer 1 bij AA Gent, maar wellicht zal hij zondag tegen STVV niet onder de lat staan. Kalinic kon de Europese match tegen Altach gewoon uitspelen, maar een dag later blijkt hij een teen gebroken te hebben.

AA Gent laat voorlopig nog in het midden of Kalinic zal kunnen spelen tegen STVV. Als hij niet opgelapt geraakt, zal Jacob Rinne (die écht de nummer 1 draag) of Yannick Thoelen in doel staan.