Refs Gumienny en Wouters bijten van zich af: "KBVB had vakantie goedgekeurd"

Serge Gumienny: "Examens zijn minder makkelijk daj je zou denken." Serge Gumienny: "Examens zijn minder makkelijk daj je zou denken."

Serge Gumienny en Luc Wouters zullen tot 7 september geen matchen fluiten in België. Ze daagden niet op voor de tests, tot woede van de Pro League. Maar de 2 refs laten niet op hun kop zitten. "De kritiek is totaal onaanvaardbaar", zeggen ze in Het Belang van Limburg.