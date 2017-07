Pro League over financiële cijfers: "Geen enkele club is geld aan de fiscus verschuldigd"

De clubwaarde is afhankelijk van de spelerswaarde. Zo was Youri Tielemans daags voor zijn transfer naar Monaco nog steeds nul euro waard in de boekhouding van Anderlecht.

"Dit betekent dat geen enkele van onze clubs geld verschuldigd is aan de fiscus. De verliezen zijn alleen maar gedaald en dat is ooit wel eens anders geweest. Bovendien heeft Trends de waarde van de clubs berekend, maar dat is onmogelijk. Die waarde is afhankelijk van de spelerswaarde. Zo was Youri Tielemans daags voor zijn transfer naar Monaco bijvoorbeeld nog steeds nul euro waard in de boekhouding van Anderlecht."

François had bovendien ook goed nieuws. "Er zijn zeker positieve evoluties te merken. De Belgische voetbalbestuurders denken na over hoe ze de inkomsten uit het voetbal kunnen aanvullen. De kerninkomsten uit ticketing en catering worden steeds vaker aangevuld met extra's. Zo juichen we de uitbreiding van stadions bij KV Mechelen, Antwerp en Zulte Waregem zeker toe."

"Ook de hervorming van het Belgische profvoetbal heeft zijn vruchten afgeworpen. De profclubs uit 1B bevinden zich zowel sportief als financieel in een veel betere situatie dan in de vroegere tweede klasse. Door de nieuwe competitieformule worden ook de tv-rechten voor die wedstrijden internationaal aangeboden en dat levert eveneens een financiële vooruitgang."