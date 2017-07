Vandenbempt over gebuisde refs: "Pijnlijk en onvergeeflijk"

Dat enkele scheidsrechters en assistenten niet geslaagd zijn voor hun testen en dus niet kunnen fluiten of vlaggen tot in september, vind ik pijnlijk en onvergeeflijk. Qua timing is het catastrofaal.

Het gebeurt in een periode waarin er heel veel kritiek is geweest op de scheidsrechters in Play-off I, helaas moet ik zeggen dat dat vaak terecht was. In een periode waarin clubs eindelijk fors investeren en het semiprofessionalisme hebben ingevoerd, maakt de scheidsrechterij een heel slechte beurt.

Dat zet de deur open: als er straks fouten worden gemaakt, dan is dat een makkelijke stok om mee te slaan. Als je niet geblesseerd bent, dan begrijp ik niet dat je fysiek niet in orde bent voor een test waarvan je al maanden weet dat hij is aangekondigd.

Ook al ben je dan maar semiprof of geen prof: als je wil meedraaien in het profvoetbal en wil fluiten op het hoogste niveau, dan is het je taak om fit te zijn op het moment van de test.