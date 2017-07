Wordt de Supercup voortaan op winterstage in het buitenland gespeeld?

"Als de Supercup op buitenlandse bodem plaatsvindt, kan die wedstrijd dienen als een vitrine voor het Belgische voetbal", verklaart Pierre François.

"In dat opzicht denk ik ook dat het goed zou zijn om de Supercup rond 15 januari te organiseren, na de winterstages. De bekerwinnaar en de landskampioen zullen gratis op winterstage kunnen en als afsluiter strijden ze tegen elkaar om de Supercup."

Het idee komt voort uit een gebrek aan buitenlandse interesse voor de Jupiler Pro League. "Internationaal is er nooit interesse geweest voor ons voetbal. Op dat vlak hebben we een enorme achterstand op de Nederlandse competitie, die zijn internationale waarde behoudt", zegt François.

"In België hebben we het tv-contract verhoogd van 65 miljoen euro naar 79 miljoen euro. Nu moeten we onderzoeken hoe we buitenlandse markten kunnen overtuigen van onze competitie. Wat het internationale tv-contract betreft zitten we helemaal niet aan het plafond. Dat contract moet nog van de grond komen."