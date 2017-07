Van Holsbeeck: "Zal blij zijn als de transferperiode voorbij is"

Terwijl enkele Belgische clubs nu al aan hun Europese campagne begonnen zijn, kan Anderlecht rustig de loting voor de groepsfase van de Champions League afwachten.

"Je moet wat geluk hebben bij die loting", zegt Van Holsbeeck. "Als je kleppers zoals Barcelona of Bayern trekt, dan zul je veel achter de bal moeten lopen. Maar we gaan er vanuit dat we toch gewapend zijn om een goeie ambassadeur van het Belgische voetbal te zijn."

"We willen iets betekenen", vult Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock aan. "Als we een goeie loting hebben en als deze kern er nog is, dan hebben we veel ambitie in de Champions League. Waarom kunnen we de tweede ronde niet halen?"