Mata: "Anderlecht geweigerd omdat het werd gepresenteerd als te nemen of te laten"

Een maand na het afspringen van de deal geeft Mata op Twitter zijn versie van de feiten. "Ik heb het voorstel van Anderlecht geweigerd omdat het mij werd voorgesteld als te nemen of te laten en wel onmiddellijk. Zonder dat ik de mogelijkheid kreeg om na te denken, of zonder bijvoorbeeld met de trainer te kunnen praten."

Mata lijkt te impliceren dat anderen in zijn plaats de beslissing wilden nemen. "Ik heb het ultimatum geweigerd en daarna mijn persoonlijke entourage veranderd. Niemand anders heeft van dicht of van ver over mij gepraat met Anderlecht."

"Na het voorstel van Anderlecht en na het maken van een keuze over mijn carrière, heb ik om de raad en de mening van Meneer (John) Bico gevraagd."

"Zijn antwoord was: "je bent een goede speler, met het potentieel om de top te bereiken. (...) Maar je zit bij een goede club, met een goede coach en goede staf. Vertrek niet om het even naar waar of op om het even welke manier. Denk goed na. Een seizoen meer bij Charleroi is niet noodzakelijk negatief"."