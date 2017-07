Driekwart Belgische voetbalclubs in rode cijfers: "Heel zorgwekkend"

De Clubs die min of meer regelmatig Play-off I halen zijn financieel gezonder: Anderlecht, Club Brugge, Gent en Genk. Ook de betere middenmoters zoals KV Mechelen en Charleroi hebben een positief vermogen.

"Maar Standard boekt al drie jaar op rij een operationeel verlies van 12 miljoen euro. Dat kan niet blijven duren. Ook KV Oostende is heel afhankelijk van zijn mecenas Marc Coucke. Als hij de stekker eruit zou trekken, dan is KVO virtueel failliet."

Vooral voor de kleinere clubs is het pompen of verzuipen. "De profclubs moeten dringend kijken naar de competitiehervorming. 1B is een mislukking, want het is een financieel kerkhof", aldus Claerhout. "Er is niemand in geïnteresseerd, net zoals Play-off II."