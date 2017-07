François: "Afschaffing fiscaal voordeel zou nefast zijn voor Belgisch voetbal"

Voetbalclubs genieten sinds 2008 van een gunstig belastingstarief, waardoor ze voor tachtig procent worden vrijgesteld van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing en dus hogere lonen kunnen geven aan voetballers dan in andere Europese landen.

Dimitri Thijskens wijdde zijn masterproef aan de KU Leuven aan het gunstregime en berekende dat de voetbalclubs over een periode van negen jaar zo'n 400 miljoen euro uitgespaard hebben. Maar volgens Het Nieuwsblad zou de Belgische overheid dat fiscaal voordeel niet gemeld hebben aan de Europese Commissie, waardoor de regel onwettig zou zijn. De clubs riskeren zo het gekregen bedrag terug te moeten betalen.

"Dat zou een drama betekenen voor het Belgische voetbal. We staan momenteel op de achtste plaats op de UEFA-ranking, maar als de clubs die bedragen moeten teruggeven zullen we opnieuw zakken met alle bijhorende negatieve gevolgen. De vooruitgang van ons voetbal dreigt zo in één klap verloren te gaan. Ook een schrapping van de wet zou nefast zijn voor het voetbal", zei François.