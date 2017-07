"Ik ben blij dat Antwerp terug is, maar het lijkt me helemaal niet klaar"

In principe zou je moeten zeggen: Zulte Waregem heeft te veel kwaliteit verloren om in aanmerking te komen voor de top 6. Maar het verleden heeft geleerd dat dat niet noodzakelijk een probleem is voor Dury. Hij slaagt erin om ondanks veel kwaliteitsverlies toch weer een elftal te laten voetballen dat meestrijdt voor de top 6.

Maar als je kijkt naar wat vertrokken is: Lerager en Meité waren het hart van de ploeg, voeg daar Lepoint in zijn rol aan toe en Dalsgaard die goeie play-offs had gespeeld.

Maar de belangrijkste man is natuurlijk Leye. Met zijn doelpunten en wedstrijdmentaliteit is hij de voorbije jaren de belangrijkste speler van Zulte Waregem geweest.

Hij durfde ambities uit te spreken, ook in de kleedkamer. En hij durfde Zulte Waregem op scherp te zetten. Zijn situatie is een kolossaal verlies. Over de omstandigheden kan ik geen uitspraak doen, maar hij is de moeilijkste om te vervangen.