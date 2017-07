STVV moet uitkijken naar nieuwe assistent, Calderé keert al terug naar Spanje

Ramon Calderé is een grote naam in het Spaanse voetbal. In de jaren 80 was hij een vaste waarde bij Barcelona en later bij Real Betis. Ook bij de Spaanse nationale ploeg kwam Calderé regelmatig in actie. Zo stond hij op het veld tijdens het WK 1986, toen Spanje in de kwartfinales na penalty's sneuvelde tegen de Rode Duivels.

Het was zijn landgenoot Bartholomé Marquez Lopez die Calderé naar België haalde om bij STVV als zijn rechterhand te fungeren. Maar een maand later verdwijnt Calderé al weer met de noorderzon. "We wensen hem veel succes in zijn verdere carrière", laat de club weten.