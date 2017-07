"Zoals de kaarten nu liggen, zet ik AA Gent bijna naast Anderlecht"

Belfodil is nog een vraagteken. Hij was vorig seizoen toch een van de belangrijkste spelers. Tijdens de winterstop was er al veel dispuut over zijn toekomst en ik weet niet hoe zijn gemoedstoestand nu is.

Standard heeft Belfodil of een spits van dat niveau nodig om zijn doelstellingen te halen. Het is een cliché, maar Standard heeft nood aan enkele goeie resultaten in het begin van het seizoen, zodat de tent eind september niet weer op zijn kop staat.