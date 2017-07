Vandenbempt: "Anderlecht is titelfavoriet, voor Club zijn tijd en geduld sleutelbegrippen"

Dan is er nog één misschien onbekende factor: Teodorczyk. Wat is nu de echte Teodorczyk? Die van de eerste 6 maanden, die ongelofelijk efficiënt was? Of die van de laatste 6 maanden, die dat veel minder was?

Het is toch opvallend dat de topschutter in de Belgische competitie is gebleven. Anderlecht heeft wel nood aan een betere Teodorczyk om zijn resultaten te halen. Maar als je het op dit moment bekijkt, dan is de conclusie in principe: Anderlecht is sterker dan vorig jaar.