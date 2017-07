Antwerp: "Bosuil op schema voor openingswedstrijd"

Antwerp heeft dinsdag inspectie gekregen van politie, brandweer en Binnenlandse Zaken. Het stadion werd nauwkeurig onder de loep genomen. "Daarbij maakten ze de opmerking dat er op korte tijd al een substantiële vooruitgang was ten opzichte van de vorige jaren", laat Antwerp weten op zijn website.

"Een aantal zaken moeten tegen vrijdag nog in orde gebracht worden. Al die opmerkingen waren voorzien door de club en we kunnen eraan voldoen. Ofwel waren de aanpassingen al aan de gang, ofwel waren ze ingepland. We maken ons dus geen zorgen over de match tegen Anderlecht."

"Bovendien wordt er al werk gemaakt van comfort- en verfraaiingswerken in en om het stadion. Ondanks de omvang van deze werken staan we nog altijd voor op schema. Vrijdag volgt er een controleronde van de overheidsdiensten. Onze club treft alle maatregelen om de opmerkingen tijdig weg te werken."