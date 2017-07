Janssens: "Top drie is de ambitie, we zien onszelf als een hogeschool van voetbal"

We hebben een hele sterke spelerskern en de band met supporters is weer veel beter. Maar de top is breder geworden de laatste jaren. We zullen hard moeten knokken en mogen niet onderschatten wat de andere clubs doen.

Play-off I missen is geen optie. "Dat zou een enorme domper zijn. Onze ambitie is de top 3. Dat is geen druk die we van bovenaf op de spelers en de trainer leggen. Het is een collectieve ambitie."

"Als het niet lukt is het ook een gezamelijke verantwoordelijkheid. We gaan er alleszins alles voor doen. De voorbije jaren is Genk te vaak een club geweest van soms wel en soms niet. We willen stabiliteit in de resultaten."

Vorig jaar fietste Genk door POII, maar verloor de club het beslissende duel tegen KV Oostende. “Dat heeft ons zeker met de voeten op de grond gezet. We wonnen in Play-off II met de vingers in de neus, maar je merkt dat de ploeg en spelers naar dat niveau zakten. Dat is misschien een beetje oneerbiedig. Na de nederlaag tegen KVO is de bescheidenheid teruggekomen bij ons en dat siert ons wel."