Anderlecht-huurling Doumbia: "Dury ziet in mij de opvolger van Meïté"

"Ik zie het niet als een mogelijkheid om wraak te nemen. Meer als een manier om me te tonen", zegt Doumbia in La Dernière Heure.

"De trainingen (bij Anderlecht) waren opnieuw een maand bezig en ik begreep dat ik niet meer speelkansen zou krijgen. Daarom was blijven geen optie."

"Ik dacht eerst dat ik verkocht zou worden. Er was een club die me echt wou. Ik wil liever niet zeggen welke. Het was een buitenlandse club, uit een grote competitie. Maar dat ging niet door. Daarna is me een uitleenbeurt aan Zulte Waregem voorgesteld."