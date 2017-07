Leko na verlies tegen Bilbao: "Volste vertrouwen in wat we doen"

"We wilden graag tegen Bilbao spelen. Het is een Spaanse subtopper die de grote ploegen in Spanje kan verslaan. Misschien hebben we in de eerste helft wat te veel respect getoond voor hen. Maar na de rust zag ik een beter en meer dominant Club Brugge", vertelt Ivan Leko.

"We zoeken nog naar evenwicht in de ploeg en missen nog enkele profielen. Ik heb wel progressie gezien in ons voetbal. We hebben het volste vertrouwen in wat we doen. De nederlaag tegen Bilbao moeten we accepteren en er de juiste lessen uit trekken. Ondanks het resultaat heb ik een goed gevoel."

Woensdag neemt Club Brugge het in de derde voorronde van de Champions League op tegen Basaksehir. "Een goeie ploeg, anders word je niet tweede in Turkije", weet Leko. "Het zegt ook veel als je ziet welke spelers zij kunnen halen. Maar we hebben een kans. Wij willen het tempo bepalen en een goed resultaat neerzetten."