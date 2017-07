Dury: "Play-off I is hoofddoel, Supercup is maar voorbereiding op competitie"

Op het middenveld is er kwaliteit weg bij Zulte Waregem. "We hadden het beste middenveld van België met Lerager en Meïté. Iedereen zoekt naar zulke spelers. Daarvoor speelden dan Lepoint en Leye. We hadden routine, werkkracht, loopvermogen, duelkracht. Maar dit is Essevee. Ik weet dat ik elk seizoen spelers zal kwijtspelen."

Een van de posities waar Dury nog op versterking rekent, is in doel. "Daar hebben we een probleem. Bossut is weer out. Hij was na de bekerfinale al een tijd out met een blessure aan de buikspieren en tijdens de voorbereiding kreeg hij opnieuw last. Bostyn heeft zich geblesseerd aan zijn schouder en Steppe is op weg naar STVV."

"Ik kan er nog niet veel over zeggen, maar hopelijk stellen we binnenkort iemand voor."