Anderlecht laat jonge aanvaller rijpen in Nederland

Jorn Vancamp is een 18-jarige spits. Vorig seizoen mocht hij twee keer opdraven in de hoofdmacht van Anderlecht: 60 minuten tegen Saint-Etienne in de Europa League en enkele minuten in de Jupiler Pro League tegen Westerlo.

Komend seizoen laat Anderlecht Vancamp rijpen in de Nederlandse Eredivisie bij Roda JC. Harm van Veldhoven, ex-coach van onder meer Cercle, KV Mechelen en Westerlo, is er huidig technisch directeur.

"Vancamp is een groot Belgisch talent", klinkt het. "Jorn is enorm gevaarlijk in het 16-metergebied en beschikt over een enorme portie werklust waardoor hij het iedere verdediging zeer lastig kan maken. We zijn RSC Anderlecht dankbaar voor het feit dat ze deze overeenkomst mogelijk hebben gemaakt."