"Een transfer voor Raman? Hij kan geen heel seizoen op de bank zitten"

"Benito is nu ongeveer 13 of 14 maanden bij de club en hij zit al aan zijn vierde trainer. Dat is niet makkelijk voor een jonge speler. Dan stel ik mij ook de vraag: "Wat heeft Benito bijgeleerd op die maanden?". Bitter weinig."

Gaat hij dan op zoek naar een andere club? "We wachten op een antwoord van Standard. Ik heb de vraag gesteld aan Renard. Als het antwoord is dat hij inderdaad niet in de plannen past van de trainer en de club, dan zoeken we een oplossing. Een jonge speler mag geen volledig seizoen op de bank zitten. En dat is ook niet in het belang van Standard."

Een van de clubs die in de kranten genoemd wordt, is Zulte Waregem. "We hebben nog geen concrete voorstellen. Maar als zo'n verhaal in de krant komt, wordt er wel eens gepolst. We kijken breder dan België. Maar ja, Zulte Waregem zou wel bij Raman passen, net zoals andere clubs."

"Maar de bal ligt in het kamp van Standard. Hij ligt nog onder contract in Luik. Als zij denken dat we beter een oplossing zoeken, dan kunnen we honderd procent aan de slag."