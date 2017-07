Klap aan Mitrovic kost Wesley de competitiestart

In de laatste wedstrijd van Club Brugge in de Play-offs deelde Wesley een klap uit aan Gent-verdediger Stefan Mitrovic. De actie werd door scheidsrechter Bart Vertenten bestraft met een gele kaart, maar volgens de Geschillencommissie was alleen rood op zijn plaats.

Het Bondsparket vroeg daarom twee speeldagen schorsing. Bovendien had Wesley nog een speeldag met uitstel achter zijn naam staan voor een slag die hij eerder gaf aan Anderlecht-speler Kara Mbodji.

De Geschillencommissie toonde zich milder: de openstaande sanctie met uitstel wordt effectief en gaat gepaard met een speeldag schorsing extra. In totaal mist Wesley dus twee wedstrijden. De openingsmatch tegen Lokeren op 29 juli en de thuismatch tegen Eupen op 6 juli.