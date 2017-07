Colombiaanse linksachter is op weg naar AA Gent

Deiver Machado debuteerde in 2015 in het eerste elftal van de Colombiaanse eersteklasser Millonarios. Machado is een moderne linksachter die de hele flank kan bestrijken. In de Ghelamco Arena moet hij de concurrentie aangaan met Asare en Saief.

Machado, die met Colombia actief was op de Olympische Spelen in 2016, wordt dinsdag in Gent verwacht. Zijn huidige club Millonarios maakte de transfer van Machado wel al bekend op zijn website. "We bedanken Deiver voor zijn inzet en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière", klinkt het.