"Er staan Club Brugge mooie tijden te wachten"

Zowel Glenn Verbauwhede als Birger Maertens speelden nog samen met Ivan Leko bij Club Brugge. Nu staat hun voormalige ploegmaat daar plots aan de zijlijn. "Leko was in de groep een rustige persoon, maar op het veld zag je dat hij heel goed kan voetballen. Dat probeert hij nu als trainer over te brengen op de groep", zegt Maertens.



"Het is natuurlijk wel een nieuwe start na het Preud’homme-tijdperk. Iedereen moet zich een beetje aanpassen. Daar zal wat tijd over gaan, maar ik denk dat dat wel zal lukken."

"Er zijn nieuwe methodes. De spelers moeten die gewoon worden, maar daarvoor heb je ook 6 à 7 weken voorbereiding. Het zal er wel ingeslepen worden en dat zullen we al merken op de Brugse Metten volgende week."



"Ze zullen ook klaar moeten zijn voor het Europees voetbal, want het zal een moeilijke wedstrijd worden tegen een goede Turkse ploeg (Basaksehir, red.). Maar met Ivan komt het wel goed, hij was voetballend erg goed en heeft ook in Spanje en bij de nationale ploeg van Kroatië gespeeld."