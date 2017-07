Leko: "Ervaring is belangrijk, maar kwaliteit is belangrijkste"

Toch wil Leko in z'n eerste seizoen als Club-coach meteen prijzen pakken. "Club moet altijd zo hoog mogelijk eindigen. We moeten eerst een sterk collectief maken en dan zullen we elke week beter worden. We moeten overal dominant proberen te voetballen. We willen een ploeg die druk kan zetten en een snelle balcirculatie heeft."



Mogen de Club-supporters zich nog aan versterkingen verwachten? "We hebben voldoende kwaliteit, maar we weten dat er nog een extra goede speler nodig is. We weten perfect het profiel, we zoeken een matchwinnaar, die assists kan geven en kan scoren."

"Hopelijk kunnen we Izquierdo houden. Wat Messi is in Europa, is Izquierdo in België. We hebben al enkele afspraken gemaakt met hem. Op dit moment is het moeilijk om er meer over te zeggen."