Balotelli en co verpesten in slotfase galawedstrijd van AA Gent

Met OGC Nice, afgelopen seizoen derde in de Ligue 1, had Gent een pittige sparringpartner uitgekozen voor zijn galamatch. En dan was het vooral uitkijken naar de komst van sterspeler Mario Balotelli naar de Ghelamco Arena.

De Italiaan tekende ook voor de eerste dreiging van de wedstrijd, maar het was Gent dat na een kwartiertje op voorsprong kwam. Dejaegere zonderde Birger Verstraete af, die alle tijd had om te scoren.

Gent leek de rust te halen met zijn krappe voorgift, maar de onvermijdelijke Balotelli dook op de juiste plek op om de gelijkmaker binnen te tikken: 1-1 bij de rust.