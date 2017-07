Neem een kijkje in het nagelnieuwe oefencomplex van AA Gent: "Huzarenstukje"

AA Gent is vastberaden om zich in de top van het Belgische voetbal te nestelen en dan is een modern oefencomplex geen overbodige luxe. Op de Wolfputsite in Oostakker staat nu een indrukwekkend gebouw met onder meer 42 slaapkamers, een fitnessruimte, een wellness, oefenterreinen...

Coach Hein Vanhaezebrouck tekende het complex zelf in 3D op zijn computer en daar ging de architect dan mee aan de slag. "Het is bijna een kopie van wat op mijn computer staat", zegt hij. "Ik ben heel tevreden, want het is een huzarenstukje om dit op vijf maanden tijd neer te zetten.

"We hebben nu een prachtige oefeninfrastructuur", vult Louwagie aan. "Dit is een grote stap voorwaarts, ook voor de beloften die nu de oude infrastructuur kunnen gebruiken. We investeren niet enkel in de ploeg, maar doen ook duurzame investeringen."