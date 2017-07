Foket tekent ondanks hartoperatie contractverlenging bij Gent tot 2019

Voorzitter Ivan De Witte heeft geen seconde getwijfeld om Thomas Foket een nieuw en verbeterd contract aan te bieden. "Ik stond erop", vertelde hij. "Wat er met Foket gebeurd is, kwam heel onverwacht. Dat moet voor hem een enorme klap geweest zijn."

"Ik vond dat we een speler die ons zoveel heeft bijgebracht, denk maar aan de Champions League, in de armen moesten sluiten. We moeten hem alle zorg geven die hij nodig heeft. Hij krijgt alle tijd om te herstellen. We zullen hem ook zijn volledige salaris blijven uitbetalen."

"Hij krijgt ook een contractverlenging, aan betere voorwaarden. Zo willen we laten zien dat we hem niet laten vallen, integendeel. We willen hem ook naar de toekomst toe zekerheid geven. Van al het nieuws in de aanloop naar het nieuwe seizoen, was dit voor mij het belangrijkst. Dit ligt me erg na aan het hart."