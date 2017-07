Acheampong kiest voor avontuur in China bij Tianjin

De pijlsnelle Acheampong ruilde in januari 2013 het Thaise Buriram United op huurbasis voor Anderlecht en hij stond sinds april 2013 definitief op de loonlijst van paars-wit. In het Constant Vanden Stockstadion tekende hij twee jaar geleden een contractverlenging tot de zomer van 2019.

Acheampong werd met Anderlecht 2x kampioen in 2014 en 2017. Hij scoorde afgelopen seizoen 6 keer in 47 matchen. Hij was vooral belangrijk in de Europese duels van Anderlecht. "Mister Europe" lag tegen Zenit en APOEL telkens aan de basis van de kwalificatie voor de volgend ronde van de Europa League.

Tianjin TEDA is niet de club van Rode Duivel Axel Witsel, die speelt bij stadsgenoot Quanjian. TEDA is de club van onder meer John Obi Mikel en Nemanja Gudelj en werd vorig seizoen 10e in de Chinese Super League.