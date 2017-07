Pozuelo: "Op dit moment zal ik contract bij Genk niet verlengen"

De Andalusische krant El Decano Deportivo strikte Pozuelo voor een interview over Betis Sevilla, de club waar Pozuelo werd opgeleid. Maar ook de toekomst van de speler zelf komt ter sprake.

"Op dit moment zal ik mijn contract niet vernieuwen", zegt Pozuelo. "Ik heb nog twee jaar contract. We praten over een nieuw contract, maar ik zou wel een andere stap willen zetten, een nieuwe uitdaging aangaan."

"Terugkeren naar Spanje zou leuk zijn, maar Genk vraagt veel geld. Dat maakt het moeilijk."

De liefde van Pozuelo voor Betis is nog niet bekoeld. "Betis zou ideaal zijn. Ze bouwen aan een nieuw project met goede spelers als Guardado en Tello. Ik weet niet of ik in het team zou passen. Ik vraag er niet om, maar een terugkeer zou mooi zijn."