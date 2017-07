Clement: "Vorig jaar was ik ook al hoofdcoach, maar dan in de schaduw"

Clement verliet na vorig seizoen Club Brugge, maar stond sneller dan verwacht weer oog in oog met de ploeg. “Ik dacht dat het pas in november zou gebeuren, maar het was heel leuk om iedereen terug te zien. Maar of het nu tegen Club of tegen een andere ploeg is, dat maakt niet zo veel uit. Ik wil elke wedstrijd winnen."

En dat lukte, Waasland-Beveren klopte Club met 2-0. Is de trainer blij met de voorbereiding? "Er is op stage heel hard gewerkt. We speelden een goeie match tegen Boekarest, maar verloren door een paar verdedigende fouten. Daar heb ik de spelers op aangesproken en tegen Club Brugge gebeurde dat niet meer. Dan ben je als coach tevreden."

"Ik heb het verlies tegen Boekarest niet gedramatiseerd en ik ben niet euforisch na de zege tegen Club. Het blijven oefenmatchen. Ik ben wel blij met waar we nu staan, maar het is jammer dat de kern nog niet volledig is."

"Het is een bewuste keuze om het dit jaar rustiger aan te pakken op de transfermarkt. Ik wou maar 2 of 3 nieuwe spelers, maximaal 4 spelers. Maar zij moeten dan wel een echte meerwaarde zijn. Daarom duurt de zoektocht zo lang. Ik zoek nu nog een linksbuiten en een doelman, en eventueel iemand voor het middenveld.”