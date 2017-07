Standard haalt de doelman van Mexico naar Luik

Guillermo Ochoa stond de voorbije jaren op de loonlijst bij de Spaanse club Malaga. Volgend seizoen keept de 31-jarige Mexicaan voor Standard (als hij slaagt voor zijn testen).

"Een spectaculaire doelman", weet Olivier Renard, ex-keeper en sportief directeur van Standard. "Hij beschikt over tonnen internationale ervaring. Na meer dan 200 matchen in de Mexicaanse competitie trok hij naar de Franse en de Spaanse competitie. In 2014 heeft hij een sterke Wereldbeker gespeeld. Hij gaat ons groep veel bijbrengen."

Ochoa heeft meer dan 80 interlands op zijn teller staan. Op de Confederations Cup eindigde hij onlangs op de derde plaats met Mexico.