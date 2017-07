Kums: "Ik wil Tielemans vervangen op mijn eigen manier"

Sven Kums is na 12 jaar weer terug bij Anderlecht. "Het is toch een beetje nostalgie. Ik ben al mensen tegengekomen die ik nog ken van vroeger. Het was leuk om opnieuw het truitje van Anderlecht aan te trekken. Hopelijk kan ik dat ook snel doen in het Vanden Stock-stadion. Dan is het écht", vertelt Kums.

"Twaalf jaar geleden was ik niet dezelfde speler als nu. Ik was toen mager en was niet klaar voor de eerste ploeg. Ik heb geen spijt van het parcours dat ik afgelegd heb en ik ben blij dat ik nu terug sta waar het ooit begonnen is. Mijn integratie in de groep verloopt goed. Wat mij betreft mag het seizoen al beginnen."

Wat verwacht Kums van komend seizoen? "Anderlecht heeft altijd veel ambitie, dat weet je. Kampioen spelen is hier altijd het doel. Zelf wil ik zoveel mogelijk spelen en belangrijk zijn voor de ploeg. We hebben fantastische voetballers. Hopelijk kunnen we dominant voetballen en de fans verwennen."