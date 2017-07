Transfer van Castagne naar Atalanta is bijna rond

Atalanta was op zoek naar een nieuwe rechtsachter na het vertrek van Andrea Conti naar Milan. De club uit Bergamo, vorig seizoen knap 4e in de Serie A, had aanvankelijk Thomas Foket op het oog, maar richtte zijn pijlen op Timothy Castagne nadat er problemen waren opgedoken tijdens de medische keuring van Foket.

Castagne is intussen al medisch gekeurd bij Atalanta, niets staat zijn verhuis naar Italië nog in de weg. Genk ontvangt 6 miljoen euro voor de 21-jarige rechtsachter. Dat bedrag was als afkoopsom vastgelegd in het contract van Castagne bij Genk.