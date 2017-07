Sander Coopman zette half juni zijn handtekening onder een contractverlenging tot 2020 bij Club Brugge. Het jeugdproduct van de club maakte op 19-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal.

Vorig seizoen mocht hij om ervaring op te doen op huurbasis naar Zulte Waregem. Hij werd er een waardevolle pion in het elftal van Francky Dury. Maar in de plannen van Ivan Leko past hij nog niet want de nu 22-jarige aanvallende middenvelder mag opnieuw naar Essevee voor een seizoen.