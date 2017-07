Eupen-verdediger Ntuthuko Radebe komt om bij auto-ongeval in Zuid-Afrika

Ntuthuko Radebe was 23 jaar. Ntuthuko Radebe was 23 jaar.

Voetbalclub Eupen is in rouw. Ntuthuko Radebe, die al vijf jaar voor de club speelde, is omgekomen bij een auto-ongeval in zijn thuisland. De verdediger was 23 jaar. "De Eupen-familie zal hem nooit vergeten."