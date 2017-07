Aanvoerder Overmeire verlengt bij Lokeren tot 2021: "Unicum"

Het contract van Overmeire liep volgend jaar in juni af. Lokeren anticipeerde met een nieuwe overeenkomst van drie jaar. "Dat zou wel eens kunnen betekenen dat onze kapitein zijn spelerscarrière bij Sporting Lokeren beëindigt. En dat hij dus ook zijn hele profcarrière op Daknam actief zal zijn geweest. Een unicum in deze voetbaltijden!", luidt het persbericht van de club.

Overmeire won twee bekers met Lokeren, in 2012 en 2014: "Ik ben heel blij met deze verlenging. Sporting is een stabiele club, waar ik al heel wat mooie momenten beleefd heb. Mijn honger is alleszins nog niet gestild, hopelijk kunnen we samen met de fans bouwen aan de toekomst van deze mooie club."