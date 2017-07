Mpoku gaat opnieuw op Sclessin voetballen

"Het was altijd fijn om hier weer te komen. Dit is mijn thuis", vertelde Mpoku na zijn transfer. "Bruno Venanzi en Olivier Renard zijn met mij komen spreken. Ik vond het project wel interessant, maar ik kom niet terug omdat de voorzitter dat gevraagd heeft. Ik kom terug omdat mijn hart me zei dat ik moest terugkomen."

"Ik wil Standard helpen om het opnieuw niveau te halen dat bij de club hoort. Ik ben er zeker van dat het zal lukken. Ik hoop dat de supporters achter de ploeg zullen staan. Ik ben alvast heel blij om ze terug te zien. Ze zijn mij altijd blijven volgen."

"Ik ben in het buitenland volwassener geworden. Mijn eerste seizoen bij Cagliari een van mijn beste seizoenen ooit. Bij Chievo liep het moeilijker. Ik voelde me niet goed in de groep, maar ook daarvan heb ik veel geleerd. Ik ben nog dezelfde voetballer. Ik dribbel graag, maar ik ben nu efficiënter."