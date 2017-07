Manager Foket: "Transfer naar Atalanta staat on hold na medische test"

Het contract van Foket bij Gent loopt in 2018 af. De 22-jarige Rode Duivel zinde op een vertrek en genoot de belangstelling van meerdere clubs. Atalanta was het concreetst en de rechtsback ging er testen.

Volgens de Mediahuis-kranten kwamen bij de medische testen hartritmestoornissen aan het licht. Thiebaut tempert: "Er dook een "probleem" op waarvan Gent op de hoogte was en waarmee Thomas altijd zonder problemen gespeeld heeft."

"Maar in Italië zijn die medische tests een stuk strenger dan hier, vandaar deze gevolgen. Ik kan er niet veel meer over zeggen, want vandaag is er overleg tussen de beide clubs."

"Maar ik kan wel bevestigen dat de transfer on hold staat, hij is niet afgesprongen zoals sommige kranten schrijven."