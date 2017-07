Anderlecht huurt Massimo Bruno een seizoen extra

In 2014 vertrok Massimo Bruno na twee succesvolle seizoenen bij Anderlecht naar Red Bull Leipzig. Hij werd meteen uitgeleend aan Salzburg, maar hij kon zich bij beide clubs niet helemaal doorzetten.

Vorig seizoen keerde hij op huurbasis terug naar Anderlecht en dat doet hij dus opnieuw. "Ik kijk uit naar het volgende seizoen. We hebben een goede groep en ik zal er alles aan doen om het beste van mezelf te geven voor Anderlecht", zegt Bruno.

De 23-jarige Bruno had afgelopen seizoen geen vaste basisplaats. In 39 wedstrijden in het shirt van Anderlecht scoorde hij wel zes keer.