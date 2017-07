Venanzi: "Gent is een mooie bende hypocrieten"

Het doel is Standard doen klimmen in de Belgische en de Europese hiërarchie.

Standard kan zich nu dus weer volop richten op de sportieve ambities. "Het rapport van de voorbije twee jaren is maar middelmatig. We eindigden twee seizoenen op rij in Play-off II, maar ik zeg toch middelmatig omdat we in 2016 wel de Beker van België hebben gewonnen. Zo konden we toch een mooie campagne neerzetten in de Europa League."

"Maar we willen nu elk jaar strijden in Play-off I en een keer om de twee jaar in de top drie eindigen. Het doel is Standard doen klimmen in de Belgische en de Europese hiërarchie."

"We hopen niet om te kunnen wedijveren met Real Madrid, maar als je kijkt naar de progressie van enkele Franse clubs, dan moet het ook mogelijk zijn om het niveau van de Belgische competitie omhoog te tillen."