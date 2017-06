Boudeweel: "Toch nog opletten om Anderlecht een "Superploeg" te noemen"

Anderlecht is de rijkste club van het land, maar het is een publiek geheim dat het niet veel liquide geld op de bank heeft. Door de transfer van Tielemans en de 15 miljoen van de Champions League zit er nu wel geld in de kas.

Anderlecht is de rijkste club van het land, maar het is een publiek geheim dat het niet veel liquide geld op de bank heeft. Door de transfer van Tielemans en de 15 miljoen van de Champions League zit er nu wel geld in de kas.

Spajic (31 augustus), Bruno en Harbaoui (30 augustus), Stanciu (29 augustus), Teodorczyk en Capel (4 augustus). Een maand eerder waren ook al Chipciu, De Maio, Appiah en Hanni voorgesteld.

Een jaar later hebben Kums, Sels en Gerkens nog voor 1 juli een contract getekend in het Astridpark. De presentatie van Onyekuru lijkt een kwestie van tijd. Opvallend trouwens, allemaal spelers die hun meerwaarde in de Belgische competitie al bewezen.

"Door de transfer van Tielemans en de 15 miljoen die verbonden zijn aan deelname aan de Champions League zit er nu wel geld in de kas. Dat betekent voor een doorwinterde manager als Van Holsbeeck ook dat hij minder moet lobbyen en gokken. Denk bijvoorbeeld aan de mislukte transfer van Lombaerts vorig jaar."

"Anderzijds weten we ook dat trainer Weiler heeft aangedrongen om dit seizoen sneller tot actie over te gaan. De club heeft hem op zijn wenken bediend."