STVV-voorzitter Höfte: "Onze ambitie is Play-off I"

Haar echtgenoot Roland Duchâtelet deelt die ambitie. "We hebben er 7 nieuwe spelers bij en kunnen zo vroeg op het seizoen al zeggen dat we een goeie ploeg hebben."

"Ook in de nieuwe trainer Bartolomé "Tintin" Marquez hebben we vertrouwen. We hebben enkele spelers die met hem gewerkt hebben in Eupen opgebeld en die vonden hem allemaal top."

Duchâtelet herinnert zich nog de eerste en enige keer dat STVV Play-off I haalde, in 2010. "We zijn toen vierde geëindigd en die dynamiek zit er nu ook weer in."