AA Gent brengt met nieuwe shirts ode aan succesrijke jaren 80

De nieuwe shirts van AA Gent zijn vanaf 6 juli te koop in de fanshop. De nieuwe shirts van AA Gent zijn vanaf 6 juli te koop in de fanshop.

AA Gent heeft zijn drie shirts voor het komende seizoen gepresenteerd. In het thuisshirt sieren verticale blauwe lijnen een witte achtergrond, het uitshirt combineert blauw met oranje. Het derde shirt is nagenoeg een kopie van het fluogele shirt waarin Gent in Europa furore maakte.