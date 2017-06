Zevenklapper bij STVV: 7 nieuwe spelers op 1 dag voorgesteld

De bekendste naam van het zevental is ongetwijfeld Igor Vetokele, die afgelopen seizoen al 4 keer raak trof voor STVV. De Belgische Angolees wordt één seizoen langer gehuurd van Charlton.

Ook vanuit Engeland komt Jordan Botaka over, een jeugdproduct van Club Brugge met Nederlandse en Congolese roots. Botaka speelde afgelopen seizoen voor Charlton, maar is wel eigendom van Leeds. Hij kan net als Vetokele in de aanval uit de voeten.

Daar zullen ze wel de concurrentie moeten aangaan met Babacar Gueye, die sinds de winterstop voor Zulte Waregem uitkwam. Gueye wordt één seizoen gehuurd van Hannover.

STVV doet daarnaast ook zaakjes met PAOK Salonik van wie het de Grieken Stelios Kitsiou (rechtsachter, 23 jaar) en Charis Charisis (centrale middenvelder, 22 jaar) een jaartje mag laten proefdraaien.

Wél een bekende in het Belgische voetbal is de 6e aanwinst, de Fransman Fabien Antunes. Die speelde de voorbije 2 jaar voor KV Oostende, al kwam hij daar maar zelden in actie. Antunes is een linksachter.

De laatste transfer ten slotte is een wissel op de toekomst. De 17-jarige Marten Schevenels is een doelman die overkomt van rivaal Racing Genk.