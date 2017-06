Röber: "Moeskroen moet volgend jaar in de middenmoot meedraaien"

Jürgen Röber werd woensdag voorgesteld als nieuwe sportief directeur van Royal Excel Moeskroen. De 63-jarige Duitser doorzwom al vele - vooral Duitse - watertjes in zijn spelers- en trainerscarrière.

Als sportief directeur was hij al even aan de slag bij het Turkse Osmanlispor. "Ik wist niks van het Turkse voetbal, maar we behaalden toch een ticket voor de Europa League. Hopelijk kan ik me even snel aanpassen aan de Belgische competitie. Het doel is om van Moeskroen een stabiele middenmoter te maken", zegt Röber.

"Ik wil mijn ervaring delen met iedereen. Volgens mij ligt fysieke arbeid aan de basis van alles. Dat moeten we combineren met een gezonde dosis vechtlust. Daar treedt coach Mircea Rednic me helemaal in bij."