Deschacht krijgt boete van 24.000 euro voor gokgedrag

Met 24.000 euro komt Olivier Deschacht er nog goed vanaf, want de Kansspelcommissie had een boete van 100.000 euro geëist. Maar de commissie had wel oren naar de verdediging van Deschacht en deed uiteindelijk wat water bij de wijn.

Over sportieve sancties spreekt de Kansspelcommissie zich niet uit. Deschacht kan ook nog in beroep gaan tegen de uitspraak bij de rechtbank van eerste aanleg.