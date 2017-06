Vervanger van Ryan bij Genk is doublure van Ryan bij Australië

Daniel Vukovic is een veteraan in de Australische A-League. Vorig seizoen bereikte hij in die competitie als eerste speler ooit de kaap van de 250 wedstrijden. Ook zijn 85 clean sheets zijn een record.

Afgelopen seizoen scherpte hij dat record aan door maar liefst 16 keer de nul te houden voor Sydney FC. Zo speelde hij een cruciale rol bij de titel voor de club.

Maar nu vindt Vukovic het op zijn 32e tijd om andere oorden op te zoeken. In 2010 tekende hij al eens voor Konyaspor, maar dat contract werd meteen ontbonden toen de Turken ontdekten dat ze te veel buitenlanders in dienst hadden.

Bij Racing Genk vervangt hij Matthew Ryan. Deze maand zaten ze nog allebei in de Australische selectie voor de Confederations Cup