"Onyekuru naar Everton, dat hem uitleent aan Anderlecht"

Henry Onyekuru is een product van de Aspire Academy, het jeugdopleidingscentrum in Qatar dat Eupen ook financieel steunt. In zijn eerste seizoen bij Eupen hielp hij de club aan de promotie naar de hoogste afdeling, afgelopen seizoen verbaasde hij de Belgische voetbalvolgers met zijn wervelende acties en zijn goals.

De teller van Onyekuru stopte uiteindelijk op 22 treffers, even veel als Lukasz Teodorczyk, die wel vaker buitenshuis raak schoot. Nu wordt Onyekuru bij Anderlecht de ploegmaat van Teodorczyk, al zou die laatste de club ook wel kunnen verlaten.

Everton zou naar verluidt 8 miljoen euro betalen voor Onyekuru, die wel nog niet genoeg interlands speelde om een werkvergunning te krijgen in Engeland. Daarom wordt hij eerst uitgeleend aan Anderlecht.